Hollande invia portaerei in Iraq: "Andiamo a combattere il terrorismo"

17:44 - La Francia invierà in Iraq la portaerei Charles De Gaulle. Lo annuncia il presidente francese, François Hollande. La nave militare sarà utilizzata per le operazioni della coalizione internazionale contro l'Isis. "Di fronte al jihadismo, all'estremismo e al terrorismo, la Francia deve agire per se stessa e per il mondo. Deve assistere quei Paesi che fanno appello a Parigi nel quadro internazionale e con mandato dell'Onu", aggiunge Hollande.

"Se andiamo a lottare contro il terrorismo in Iraq e' anche per la nostra propria sicurezza". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande, nei suoi auguri all'esercito a bordo della portaerei Charles De Gaulle. L'obiettivo dell'intervento, ha aggiunto, è "ristabilire la sovranita' irachena sull'insieme del territorio".