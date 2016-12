Charlie Hebdo, uccisi dalle teste di cuoio i due fratelli Kouachi

Assalto delle forze di sicurezza francesi a Dammartin-en-Goele, dove si erano trincerati i fratelli Kouachi, i terroristi di Charlie Hebdo. Uomini del Gign e del Raid, i reparti speciali francesi, sono entrati nell'edificio e hanno ucciso i due fratelli. Si pensava ci fosse anche un ostaggio ma in realtà il dipendente della ditta si era nascosto dentro uno scatolone e ha aiutato le forze dell'ordine con un cellulare dando indicazioni sull'ubicazione dei terroristi.



20:51 Renzi chiede intelligence unico in Europa

"Perché non si immagina di poter avere anche in Europa qualcosa in più oltre alla moneta unica? Dobbiamo andare sempre di più verso una intelligence unica, servizi diplomatici" insieme. Lo chiede il premier Renzi. "I due ragazzi erano francesi e forse da piccoli avranno anche visto il campionato francese o ascoltato la musica eppure sono diventati terroristi. E' una minaccia diversa che l'Italia sta affrontando ed è necessaria una regia europea".

20:45 Renzi: "In Italia allerta resta elevata"

"Non abbiamo segnali precisi e contingenti che portino L'Italia a essere considerato un Paese con elevata probabilità" di rischio attentati, "ma ci muoviamo come se lo fossimo, abbiamo un elevato livello di allerta". Lo afferma il premier Matteo Renzi.

20:44 Renzi: "Colpito il cuore dell'Europa"

"Colpendo Parigi si colpisce il cuore dell'Europa, siamo tutti feriti". Lo afferma il premier Matteo Renzi, sottolineando come, a Francois Hollande oggi ha "espresso la solidarietà la vicinanza l'amicizia di tutta Italia". "Ad Hollande ho fatto arrivare l'abbraccio di tutta l'Italia e l'appello all'unità dell'Italia e dell'Europa di fronte al terrorismo".

20:19 Obama: "Gli Stati Uniti sono accanto a voi"

"Voglio che il popolo francese sappia che gli Stati Uniti sono accanto a voi oggi. E siamo accanto accanto a voi domani". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, a Knoxville, nel Tennessee. "Noi siamo per la libertà, la speranza e la dignità di tutti gli esseri umani e questo è quello che la città di Parigi rappresenta per il mondo. Piangiamo con voi. Combattiamo insieme a voi per sostenere i valori che condividiamo", ha aggiunto il presidente.

20:10 Hollande: ne usciremo ancora più forti

"Usciremo da questa prova ancora più forti": lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, dopo la fine dei sequestri a Dammartin-en-Goele e a Parigi.

20:04 Hollande conferma: 4 ostaggi morti a Parigi

A Parigi sono morti quattro ostaggi: lo ha confermato il presidente francese Francois Hollande in un discorso alla nazione in diretta tv.

20:02 Hollande: "A Parigi atto antisemita terrificante"

L'attacco al supermercato kosher di Parigi è stato "un atto antisemita terrificante": lo ha detto, condannando con forza l'antisemitismo in un discorso alla nazione, il presidente francese Francois Hollande secondo cui gli attentatori peraltro "non hanno nulla a che vedere con l'Islam". Quindi un'appello all'unità della Francia e alla solidarietà.

19:43 Coulibaly aveva detto: "Sono dell'Isis"

"Sono un componente dello Stato islamico": lo ha detto Amedy Coulibaly, che alle 15 di questo pomeriggio - mentre teneva in ostaggio le persone all'interno del supermercato kosher della Porte de Vincennes a Parigi - ha contattato BFM-TV. Coulibaly ha anche affermato di essere "sincronizzato" con i fratelli Kouachi. "A loro Charlie Hebdo, a me i poliziotti", ha detto.

19:36 Kouachi aveva detto di essere "in missione per Al Qaeda"

Cherif Kouachi, uno dei fratelli sequestratori, raggiunto al cellulare questa mattina da BFM TV, ha affermato di essere in missione per "Al Qaeda dello Yemen".

18:55 Renzi domenica a Parigi con Hollande

Domenica Matteo Renzi sarà a Parigi con il presidente francese Francois Hollande a Parigi. Lo scrive su Twitter il premier stesso in francese. "Non permetteremo alla paura di cambiarci", aggiunge. Nella capitale francese domenica si terrà la manifestazione di sostegno a Charlie Hebdo.

18:47 I premier Cameron e Rajoy domenica a Parigi

I premier britannico e spagnolo David Cameron e Mariano Rajoy si recheranno domenica a Parigi per partecipare alla grande manifestazione di sostegno a Charlie Hebdo. Lo hanno annunciato i due su Twitter. Secondo la stampa francese e' attesa anche la cancelliera tedesca Angel Merkel.

18:26 Tv: "I Kouachi non sapevano di avere un ostaggio"

L'uomo prigioniero nell'edificio a Dammartin-en-Goele non era un ostaggio dei fratelli Kouachi perché i terroristi non si sono mai accorti della sua presenza. Lo rivelano gli inviati sul posto di BFM-TV. L'uomo era nascosto in uno scatolone e ha avvertito la polizia con il cellulare.

18:26 Il presidente Hollande parlerà alla nazione alle 20

Il presidente francese Francoise Hollande parlerà in diretta televisiva alle 20, dopo gli sviluppi sui blitz congiunti delle forze speciali che hanno portato alla morte degli autori della strage di Charlie Hebdo a Dammartin-en-Goele e del killer di Montrouge, che si era asserragliato in un supermercato a Parigi.

17:44 Obama aggiornato sugli ultimi sviluppi

Il presidente Usa Barack Obama, in volo sull'Air Force One per Knoxville, nel Tennessee, è tenuto in costante aggiornamento sugli ultimi sviluppi delle operazioni in corso in Francia.