Charlie Hebdo: "Sul prossimo numero pubblicheremo vignette su Maometto"

Charlie Hebdo non si piega: sul prossimo numero "saranno ovviamente pubblicate vignette su Maometto". E il primo ministro francese, Manuel Valls, annuncia che "La caccia continua: uno dei terroristi aveva certamente un complice". Intanto il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve promette che le 717 scuole ebraiche di Francia saranno protette da 4.700 poliziotti e gendarmi. Il Papa: "La strage nasce da una cultura che rigetta l'altro".

20:40 Charlie Hebdo in edicola con 3 mln di copie

Tre milioni di copie contro le 60mila abituali: questa la tiratura del prossimo numero di Charlie Hebdo che sarà in edicola mercoledì, tradotto in 16 lingue. Lo hanno annunciato in serata i media francesi, rivedendo al rialzo le prime indicazioni che parlavano di una tiratura del prossimo numero di un milione di copie.

19:44 Casa Bianca giustifica assenza di Obama

"Avremmo dovuto inviare qualcuno ad alto livello" alla marcia di Parigi. Così il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest risponde alla domanda, durante il briefing, sulle polemiche in Usa per l'assenza di Obama, del vicepresidente Biden e del segretario Kerry alla marcia repubblicana di Parigi.

17:37 Gentiloni: "No minacce all'Italia"

"Non ci sono minacce specifiche all'Italia ma c'è un contesto che deve suscitare preoccupazione per la dimensione generale del fenomeno. Al terrore e alla barbarie dobbiamo reagire senza paura e senza rinunciare ai capisaldi della nostra civiltà. Dobbiamo reagire con l'unità delle istituzioni e del popolo italiano". Così il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, nel suo intervento al Senato.

17:13 Gentiloni: nessuno vuole sospendere Schengen

"Nessun governo europeo parla di sospendere Schengen. Sacrificare la libertà di circolazione sarebbe un prezzo inaccettabile da pagare al terrorismo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in un'informativa al Senato sugli attentati in Francia.

16:55 Tv mostra le immagini Hayat a Istanbul il 2 gennaio

La tv turca Haberturk ha diffuso le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza all'aeroporto di Istanbul della giovane francese Hayat Boumedienne, compagna del terrorista islamico Amedy Coulibaly, uno dei tre terroristi islamici responsabili delle stragi di Parigi. La donna è arrivata a Istanbul proveniente da Madrid il 2 gennaio. I controlli sono sbrigati rapidamente dal funzionario della sicurezza. La donna è poi passata dal territorio turco in Siria l'8 gennaio.

16:33 Hamas critica Abu Mazen per marcia Parigi

Aspre critiche ad Abu Mazen per aver partecipato a Parigi alla marcia sono state espresse da Mahmud a-Zahar, un esponente dell'ala radicale di Hamas a Gaza: "Spera di guadagnarsi la simpatia delle nazioni, ma dovrebbe piuttosto dedicare la attenzione al suo popolo".

14:59 Siria: "Turchia partner dei terroristi"

L'ammissione di Ankara che Hayat Boumedienne, vedova di uno degli autori degli attacchi terroristici in Francia, è passata dalla Turchia in Siria, conferma che la Turchia è "un partner diretto" dei terroristi "nel versare il sangue di innocenti in Siria e in tutto il mondo". Lo afferma una fonte del ministero degli Esteri di Damasco.

14:44 Hacker islamisti contro alcuni siti francesi

Diversi siti di enti locali francesi, in particolare dipartimenti e comuni del sud, scuole e comunità religiose cattoliche locali, oltre a quelli del palazzo dei Papi di Avignone e di alcune ong per i diritti umani, sono stati attaccati nel weekend da hacker che si presentano come islamisti maghrebini. Lo riporta il sito di Le Parisien.

14:22 Merkel: "Schengen non in discussione, ma collaborazione"

Per Angela Merkel l'accordo di Schengen "non è in discussione": piuttosto è "importante" che attraverso Schengen "si scambino le informazioni" e "che la Germania possa fidarsi della sicurezza delle sue frontiere con una stretta collaborazione con i partner". La cancelliera lo ha detto in conferenza stampa con il premier turco Ahment Davutoglu.

14:13 Berlino, Merkel a marcia dei musulmani

La Germania vuole "una convivenza pacifica con l'Islam e martedì si darà un segno importante" con la marcia promossa dalle organizzazioni musulmane a Berlino. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in conferenza stampa con il presidente turco, Ahmet Davutoglu. "Io sarò presente insieme a molti ministri del gabinetto e il presidente Gauck terrà un discorso", ha sottolineato la Merkel a proposito della manifestazione per la tolleranza e l'apertura voluta dalle associazioni musulmane.

14:12 Alfano: "Oscurare siti inneggianti all'odio"

"Nel disegno di legge che proporrò presto al Consiglio dei ministri proporrò di rafforzare i poteri dell'autorità giudiziaria di spegnere i siti inneggianti all'odio attraverso i quali può avvenire anche il reclutamento di aspiranti jihadisti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ricordando che "è stata poi avviata una collaborazione con i colossi del web per essere agevolati nella costruzione di una contro-retorica in Rete da opporre a chi inneggia alla jihad".

13:55 Charlie Hebdo, sul prossimo numero vignette su Maometto

Il prossimo numero di Charlie Hebdo, che uscirà mercoledì, includerà "ovviamente" nuove vignette su Maometto, sulla politica e le religioni. Lo ha detto a France Info il legale del magazine francese Richard Malka ricordando che "lo spirito di 'io sono Charlie' significa anche diritto alla blasfemia".

13:43 Netanyahu visita supermercato kosher

E' durata poco più di dieci minuti la visita del Premier israeliano Benyamin Netanyahu al supermercato kosher dove quattro persone sono rimaste uccise nel sequestro orchestrato dall'islamista Amedy Coulibaly. Netanyahu ha deposto una candela di fronte all'edificio, trasformato in altare alla memoria delle vittime, e ha poi scambiato qualche parola con i rappresentanti della stampa israeliana presente.

13:37 Alfano: "Attacco al Vaticano? Non ci risulta"

Dopo la diffusione di notizie che indicano il Vaticano come prossimo obiettivo dell'Isis, "abbiamo fatto ulteriori verifiche e a noi non risulta". A dirlo, in un'intervista a Radio24, è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Il quale specifica che i riscontri sono stati negativi anche se "il Vaticano è stato più volte citato dall'autoproclamato Califfo dell'Isis e sono apparse immagini con la bandiera nera sul Cupolone".

12:22 Roma, potenziata la sicurezza della scuola ebraica

Sono stati rafforzati a Roma i dispositivi di sicurezza al Ghetto e alla scuola ebraica. "I servizi sono stati rimodulati e potenziati davanti a tutti gli obiettivi sensibili", ha affermato il capo della Digos, Diego Parente. Tra gli obiettivi sensibili figurano anche le ambasciate, i monumenti, i luoghi di culto e le redazioni dei giornali.