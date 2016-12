8 gennaio 2015 Charlie Hebdo, sospetti in fuga nelle campagne della Piccardia Numerose le unità di polizia impegnate. Sulla zona si sono alzati in volo due elicotteri Puma Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - I due ricercati per l'attacco a Charlie Hebdo non sarebbero barricati in un'abitazione della città di Crepy-en-Valois, 70 chilometri a nordest di Parigi, ma sarebbero braccati nelle campagne della Piccardia. Numerose le unità di polizia impegnate. Sulla zona si sono alzati in volo due elicotteri Puma. I ricercati erano stati segnalati dal gestore di una pompa di benzina sulla strada nazionale RN2, all'altezza di Villers-Cotteret, in Piccardia.