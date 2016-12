Charlie Hebdo, seppellito Said Kouachi Tomba anonima nella città di Reims

11:36 - Said Kouachi, il maggiore dei due fratelli autori della strage nella redazione di Charlie Hebdo, è stato sepolto nella notte, nella massima discrezione, a Reims, nel nord della Francia. La tomba è anonima e si trova in uno dei cimiteri della città ma il nome non è stato reso noto. Il Comune, contrario alle esequie, ha ottenuto questa garanzia di anonimato per evitare che la tomba del terrorista diventi luogo di pellegrinaggio o di profanazioni.

Belgio, rafforzate le misure di sicurezza - E intanto, dopo la crescita dell'allerta, in Belgio ha preso il via l'applicazione del pacchetto di sicurezza varato dal governo. Circa 300 militari presidiano gli obiettivi più sensibili che potrebbero essere attaccati da terroristi nelle città di Bruxelles e Anversa, tra cui ambasciate ed edifici nel quartiere ebraico. E' la prima volta, in 30 anni, che il Belgio ricorre all'esercito per rafforzare il lavoro di polizia. Il governo ha alzato da 2 a 3 il livello di allerta dopo il blitz a Verviers contro una cellula jihadista.