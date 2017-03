Il killer di Londra ha quindi un volto, un nome e un movente, su cui si affretta a mettere il cappello l'Isis. Londra, con il Parlamento e la Regina in testa, cercano di tornare alla normalità - All'indomani dell'attacco che ha fatto ripiombare il Regno Unito avviato verso la Brexit nell'incubo del terrorismo, colpendolo al cuore di uno dei suoi simboli, Londra cerca di rialzare la testa. Parla Theresa May, che raccoglie la sfida riprendendo la seduta alla Camera dei Comuni dove era stata interrotta 24 ore prima in modo tanto traumatico. E si fa sentire anche la Regina, elevando, come il Papa, le sue "preghiere" per le vittime di "una violenza orribile" che i leader del mondo, da Washington a Roma, condannano unanimi.

May: "Non ci faremo intimidire" - La May, dopo la tensione mostrata anche nell'espressione del volto a poche ore dall'evacuazione in fretta e furia da Westminster, il giorno dopo l'attentato ha sfoderato i toni della leader. "Non abbiamo paura e non ci faremo intimidire", ha scandito nel silenzio dell'aula, riservando una nota di commozione al ricordo del poliziotto Keith Palmer, vittima con un'insegnante d'origine spagnola e un americano di passaggio della furia cieca di Masood, che ha pure lasciato dietro di sé una quarantina di feriti da 11 Paesi, inclusa una turista romana.



May: "Non cedere al panico, no rischio attentati in serie" - Un attacco contro tutte "le persone libere", ha ripreso lady Theresa, assicurando che non vi è ragione di temere attentati in serie, né di cedere al panico: "Siamo riuniti qui, nel più antico dei parlamenti, perché sappiamo che la democrazia e i valori che rappresenta prevarranno sempre", ha proclamato, non rinunciando al contempo a insistere sull'invito tipicamente inglese al "business as usual", poiché "milioni di gesti di normalità sono la migliore risposta al terrorismo".