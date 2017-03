3 di 4 Ansa

Ansa

Londra, le vittime dell'attacco a Westminster

Kurt Cochran in un'immagine tratta dal profilo Facebook di Shantell Paybe. La donna in un post ne ha annunciato la morte a causa delle ferite riportate nell'attacco sul ponte di Westminster, in cui è rimasta ferita la moglie Melissa, sorella di Shantell.