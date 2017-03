Attacco Londra, ecco Teegan: la figlia 18enne di Masood che ha sfidato gli ideali del padre jihadista

Le due ragazze sono figlie di Jane Harvey, l'ex moglie di Masood. Come scrive The Sunday Times, i due si sono incontrati nel 1991, anni prima che l'uomo si radicalizzasse durante il periodo trascorso in prigione. La loro relazione si ruppe nel 2002, dopo l'arresto di Masood.



Nel 2004 Masood ha sposato una giovane musulmana trasferendosi l'anno successivo in Arabia Saudita, dove ha insegnato inglese rientrando in patria nel 2009.