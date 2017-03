22 marzo 2017 23:28 Attacco a Westminster: 4 morti e 20 feriti - Allerta quasi massima - Scotland Yard: è terrorismo Uno sconosciuto travolge venti persone e poi si schianta in auto su un ingresso del Parlamento. Quindi viene abbattuto. Theresa May: "Atto disgustoso". Medicata unʼitaliana. Non ci sono complici

Londra ripiomba nell’incubo terrorismo: un anno dopo l'attacco a Bruxelles, un uomo dall’identità ancora da chiarire ha lanciato il suo Suv 4x4 lungo il Westminster Bridge, travolgendo molte persone, per poi finire la sua corsa davanti ad uno degli ingressi del Parlamento. E' uscito dal veicolo e, armato di coltello, ha colpito a morte un agente per poi cadere lui stesso sotto il fuoco di reazione dei poliziotti. Il bilancio è di quattro morti e 20 feriti.Si indaga per terrorismo.

Chi potrebbe essere l’attentatore - Scotland Yard indaga per terrorismo ma non conferma e non smentisce l’identità dell’uomo. Si era parlato di Trevor Brooks, noto come Abu Izzadeen, imam di Clapton e considerato un "predicatore d'odio". Trevor Brooks è noto all'intelligence del Regno sin dal 2006. Ma l'uomo potrebbe essere in prigione ancora e quindi massima cautela. Il caos – A Westminster dopo gli spari all’attentatore è scattato il panico tutto intorno, mentre venivano chiusi gli ingressi del palazzo della politica e i cancelli di Buckingham Palace con la Regina al suo interno. Chiusi anche la vicina metropolitana e il London Eye, la ruota panoramica dall'altra parte del Tamigi, con la gente rimasta per quasi un'ora bloccata dentro le cabine. Decine le ambulanze accorse sul posto, mentre dal cielo le eliambulanze atterravano nel prato davanti a Westminster in una scena da prima linea. Chi sono le vittime - Non c'è stato nulla da fare per una donna e un'altra persona investite nella folle corsa della 4x4 che ha causato anche diversi feriti, fra cui tre agenti di polizia e altrettanti studenti francesi. Anche una giovane bolognese, L.P., 28 anni, che vive a Londra da sei anni, è rimasta lievemente ferita. Medicate le escoriazioni in ospedale, e' stata subito dimessa.

Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 1 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 2 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 3 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 4 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 5 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 6 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 7 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 8 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 9 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 10 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 11 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 12 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 13 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 14 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 15 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 16 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 17 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 18 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 19 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi 20 di 20 LaPresse LaPresse Assalto a Londra, i feriti soccorsi sui marciapiedi leggi dopo slideshow ingrandisci