Attacco a Londra preannunciato sul web: bufera su servizi segreti Gb

L'Isis festeggia, ma non rivendica l'attacco - Lo Stato islamico ha festeggiato in Rete l'assalto a Westminster. Finora, però, non è stata fatta alcuna rivendicazione, anche se il modus operandi rimanda agli attentati firmati dal Califfato, come quelli avvenuti in Francia e a Bruxelles. Quest'ultimo attacco al cuore di Londra cade proprio a un anno da quello nella capitale del Belgio, dove 32 persone hanno perso la vita.



Ancora dubbi sull'identità dell'attentatore - Sull'autore dell'attacco che ha fatto 4 vittime e 40 feriti restano ancora forti dubbi. Se in un primo momento era circolata la voce di Abu Izzadeen, portavoce di un gruppo jihadista, la famiglia ha fatto sapere che si trova in carcere. Per risalire all'identità dell'assalitore si seguono le pista del telefonino e del Suv.



L'auto sarebbe stata noleggiata a Birmingham - Reparti della polizia britannica hanno condotto nella notte un raid in un appartamento al piano di sopra di un negozio poco ad ovest del centro della città di Birmingham. Lo riferisce il sito del quotidiano the Guardian. Mercoledì sera la Bbc aveva reso noto che il Suv usato per l'attacco, un Hyundai i40, potrebbe essere stato noleggiato a Birmingham. Secondo altre fonti, almeno una persona sarebbe stata arrestata.