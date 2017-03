Attacco a Londra, l'ex pugile Maurizio Stecca: i morti ai miei piedi, un inferno

"Pensavo fossero urla di gioia, invece era l'inferno". Ricorda così alla stampa italiana Maurizio Stecca, 54 anni, ex campione olimpico e mondiale di pugilato, i momenti più drammatici dell'attentato di Westminster, a Londra. "Stavo là, è stato tutto come in un film: sono morti ai miei piedi", continua l'atleta oggi allenatore, nella capitale inglese per accompagnare gli Italia Thunder impegnati nelle World Series.