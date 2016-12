Strage Nizza, ministro Sanità: 85 persone ricoverate, 29 in rianimazione. Una vittima da identificare

"Ci sono ancora 85 persone ricoverate in ospedale, 29 delle quali in rianimazione, dove c'è anche un bambino, tutti con prognosi riservata". Questo l'ultimo bilancio dei feriti dopo la strage di Nizza fatto dal ministro francese della Sanità Marisol Touraine. Manca solo una vittima da identificare, aggiunge precisando che "l'ospedale Pasteur ha tutti gli elementi per procedere alle operazioni necessarie".