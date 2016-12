Strage di Nizza, rintracciati e vittime: il conto degli italiani

Salva la famiglia di origini ebraiche, ritrovata a Londra - Salvatore Sal Sermoneta, la moglie Wioletta Podpora e la figlia Sinead, di origini ebraiche, sono stati rintracciati, come ha fatto sapere la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello: "Tramite i parenti abbiamo appreso che stanno tutti bene". I tre erano però a Londra e non in Francia, come si pensava. "Siamo stati molto in ansia anche per mia sorella piccola - dice Chelsea Sermoneta, figlia di Salvatore -. Fortunatamente è andato tutto bene. Avevamo fatto denuncia di sparizione, che ora abbiamo revocato".



Gli altri italiani rintracciati - Rintracciati anche Elena Gallamini, il suo fidanzato Marco Billi e il giovane Vittorio Di Pietro, inizialmente tra i dispersi. In Rete intanto si moltiplicano gli appelli. La nuora dei D'Agostino, che non è più riuscita a contattare i parenti dopo le 21.55 di giovedì sera, ha scritto su Twitter: "Siamo disperati". La donna ha poi aggiunto che D'Agostino "è un uomo di circa 1,70, pesa 70kg e ha i capelli bianchi. Indossava jeans e una maglietta blu".



Andrea Avagnina, il 53enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Pasteur di Nizza, è un consigliere comunale di S. Michele di Mondovì (Cuneo). La moglie, la 55enne Marinella Ravotti, dipendente dell'Asl, è ricoverata nella stanza accanto. A riconoscerla la figlia Beatrice grazie agli anelli: la donna infati oltre ad aver subito vari traumi ha il volto tumefatto. La coppia era in vacanza dall'inizio della settimana nella "capitale" della Costa Azzurra, dove è proprietaria di una casa.



C'è un altro italiano ferito per salvare i nipoti - Un altro piemontese ferito nell'attentato è Gaetano Moscato, 71enne pensionato, residente a Chiaverano. Lo riporta la Sentinella del Canavese. Ha avuto la gamba sinistra distrutta dal Tir che ha compiuto la strage e gli è stata amputata. Moscato è stato ferito mentre salvava i nipoti di 18 e 13 anni.