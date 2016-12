Mohamed Lahouaiej Bouhlel, il killer dell'attacco di Nizza ha ricevuto sostegno logistico da cinque presunti complici che ora sono in carcere: lo ha reso noto il procuratore Francois Molins. Per Molins i cinque arrestati, quattro uomini e una donna, "sono coinvolti nella preparazione" dell'attacco, che era stato previsto con mesi di anticipo, e che uno dei sospetti aveva un filmato della scena del crimine il giorno dopo, come ha detto ai giornalisti.



Valls "sgrida" la Francia: "Insopportabili le critiche" - Intanto da Parigi alza la voce il premier. Il governo francese "non ha niente da nascondere" ma "è insopportabile che sia sempre messa in dubbio la parola del governo". Così il premier francese, Manuel Valls, a proposito delle indiscrezioni pubblicate da Liberation, secondo cui a Nizza la sera dell'attentato del 14 luglio c'era una sola vettura della polizia a presidiare l'ingresso della zona pedonale della Promenade des Anglais.