Strage di Nizza, identificate sei vittime italiane

Nizza, i sei italiani uccisi nella strage 1 di 8 Tgcom24 Tgcom24 Nizza, i sei italiani uccisi nella strage 2 di 8 Ansa Ansa Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Maria Grazia Ascoli, 77 anni, di Milano. Graziella o Grace, come la chiamavano gli amici, aveva lavorato per parecchi anni a Mediaset prima di andare in pensione, dove era molto stimata. 3 di 8 Ansa Ansa Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Mario Casati, 90 anni di Milano. Era sulla Promenade des Anglais assieme alla sua compagna Maria Grazia Ascoli, anche lei tra le vittime dell'attentato. 4 di 8 Twitter Twitter Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Angelo D'Agostino, di Voghera. Era ad assistere alla festa del 14 luglio assieme alla moglie, Gianna Muset, e una coppia di amici (Maria Grazia Ascoli e Mario Casati). Sono tutti rimasti vittime nell'attentato. 5 di 8 Ansa Ansa Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Gianna Muset, di Voghera. Era sulla Promenade insieme al marito Angelo D'Agostino 6 di 8 Ansa Ansa Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Carla Gaveglio, casalinga 47enne di Piasco, in provincia di Cuneo, si trovava sulla Promenade des Anglais insieme alla figlia Matilde, di 14 anni, rimasta ferita e ancora ricoverata in ospedale, ma in buone condizioni. Era stata proprio la ragazzina a vedere la donna per ultima, mentre alcuni medici francesi la caricavano in ambulanza. 7 di 8 Facebook Facebook Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Carla Gaveglio 8 di 8 Ansa Ansa Nizza, i sei italiani uccisi nella strage Nicolas Leslie, 20enne italo-americano, studente dell'Università di Berkeley, in California. Studiava scienze ambientali e si trovava in Francia nell'ambito di un programma di scambio universitario. Era nato a Milano, ma viveva e studiava negli Usa leggi dopo slideshow ingrandisci

Casati era stata la prima vittima italiana di cui era stato annunciato il riconoscimento. La Farnesina ha poi spiegato che nell'elenco dei deceduti "risulta anche un cittadino italo-americano". Si tratta di Nicolas Leslie, 20 anni, studente dell'Università di Berkeley, in California. Il giovane si trovava in Francia nell'ambito di un programma di scambio universitario. "E' una notizia tragica e devastante", ha commentato il rettore dell'università Nicholas Dirks. Leslie studiava scienze ambientali. Il giovane era nato in Italia, a Milano, ma viveva e studiava negli Stati Uniti.



Chi erano Mario Casati e Maria Grazia Ascoli - Vedovo, originario di Besana Brianza ma residente a Milano, come tanti pensionati lombardi Casati amava la Costa Azzurra, il luogo del riposo ma anche del divertimento, tanto da averci acquistato un appartamento per andarci il più spesso possibile. Al suo fianco c'era Maria Grazia Ascoli, anche lei vedova: si erano conosciuti in tarda età e avevano deciso di stare insieme, anche se ognuno continuava a vivere nella propria casa. Maria Grazia, Graziella o Grace per gli amici, aveva lavorato per molti anni a Mediaset, dove era particolarmente amata e stimata. Era andata in pensione da pochi anni. Anche la direzione e la redazione di Tgcom24 la ricordano con particolare affetto.



Angelo D'Agostino e Gianna Muset - Mario Casati e Maria Grazia Ascoli erano sulla Promenade des Anglais assieme ai coniugi D'Agostino, Angelo e Gianna, di Voghera. Questi ultimi avevano una casa proprio a Nizza e, per festeggiare il fresco pensionamento di Angelo, avevano deciso di passare qualche giorno insieme agli amici in Costa Azzurra.



Carla Gaveglio - Carla Gaveglio, casalinga 47enne di Piasco, in provincia di Cuneo, si trovava sulla Promenade des Anglais insieme alla figlia Matilde, di 14 anni, rimasta ferita e ancora ricoverata in ospedale, ma in buone condizioni. Era stata proprio la ragazzina a vedere la donna per ultima, mentre alcuni medici francesi la caricavano in ambulanza.



Nicolas Leslie - Nicolas Leslie, 20enne italoamericano, studente dell'Università di Berkeley, in California. Studiava scienze ambientali e si trovava in Francia nell'ambito di un programma di scambio universitario. Era nato a Milano, ma viveva e studiava negli Usa.