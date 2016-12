Strage di Nizza, Farnesina: 10 italiani tra irreperibili e feriti

Tra "irreperibili" e feriti, sono circa una decina gli italiani coinvolti nell'attentato di Nizza. Lo si apprende alla Farnesina in attesa di informazioni ufficiali da parte delle autorità francesi. Si fanno sempre più flebili le speranze di ritrovare in vita le persone irreperibili. La Francia non ha ancora diramato la lista ufficiale delle vittime identificate.