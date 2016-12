Nizza, su Twitter hashtag #RechercheNice per trovare i dispersi

#RechercheNice: è questo uno degli hashtag su Twitter per avere notizie di parenti e amici dispersi dopo l'attentato avvenuto a Nizza, in Francia. In molti da ormai diverse ore non riescono a mettersi in contatto con le persone care che si trovavano nella zona dell'attacco e insieme all'hashtag postano le fotografie dei dispersi. Altro hashtag per le ricerche: #NiceFindPeople.