Nizza, minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Promenade - Fischi a Valls e a esponenti del governo

Un forte applauso ha accompagnato il minuto di silenzio in onore delle vittime dell'attentato di giovedì durante la cerimonia che si è svolta a pochi passi dalla Promenade des Anglais a Nizza . Subito dopo le migliaia di persone intervenute hanno intonato "La Marsigliese" e "Nizza la bella". Fischi invece per il premier Manuel Valls e altri esponenti del governo. Commemorazione anche a Parigi dove era presente il presidente François Hollande.

Sono state circa 15mila le persone scese in piazza al Monument du Centenaire, a pochi passi dalla Promenade des Anglais, per la cerimonia in memoria delle vittime.