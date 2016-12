Sono eroi, perché ci hanno provato con coraggio e determinazione a fermare quel camion impazzito lungo la Promenade des Anglais, a Nizza, quel 14 luglio. Hanno rischiato la vita per evitare la strage: non sono riusciti nel loro intento, ma hanno sicuramente rallentato la corsa del mezzo, forse impedendo che il bilancio delle vittime fosse più alto. Per questo per Franck, Alexander e Gwenael è partita una petizione online per assegnare loro il più alto riconoscimento di Francia, la Legion d'Onore.

L'iniziativa, che in poche ore su Change.org ha raccolto 3.000 firme e si prefigge di arrivare ad almeno 10.000, è stata presa da uno studente ventenne di Diritto, Amine Elbahi, di Roubaix, che due anni fa ha visto partire per la Siria la sorella come foreign fighter dell'Isis.



Elbahi, sconvolto dalla scelta della sorella, è rimasto oltremodo colpito dal coraggio di Franck e Alexander, che, il primo in scooter, il secondo in bici, in quella tragica notte di sangue inseguirono il camion dell'attentatore, tentando di mandare all'aria il suo progetto di morte, rimanendo appesi alla maniglia della portiera del tir, sotto tiro di una pistola. Gwenael, invece, fece scudo con il suo corpo a un passante mentre era in corso il conflitto tra la polizia e il terrorista.