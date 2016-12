Nizza, i genitori del killer spaventati dalla sua violenza lo cacciarono di casa a 16 anni

I genitori di Mohamed Bouhlel , l'autista killer di Nizza , erano talmente spaventati per la violenza del figlio che lo mandarono via di casa quando aveva 16 anni. Lo scrive il New York Times aggiungendo che disperati, a 19, lo trascinarono dal dottor Hamouda Chemceddine che diagnosticò un inizio di psicosi e gli prescisse una cura a base di psicofarmaci.

"Non viveva in un mondo reale", ribadisce Chemceddine, in un'intervista al Nyt. Quando lo visitò, nel 2004, Bouhlel soffriva di alterazioni della realtà e di disturbi comportamentali. Gli aveva prescritto dei farmaci, ma lui non si era più presentato agli appuntamenti successivi. "C'era un inizio di psicosi", precisa il dottore al giornale americano.