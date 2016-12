Con il suo coraggio, davvero non comune, ha affrontato a viso aperto Mohamed Lahouaiej Bouhlel, provando a bloccare la folla corsa del camion che il 14 luglio ha falciato e ucciso 84 persone sulla Promenade des Anglais a Nizza. Il suo nome è Franck ed è stato uno dei primi a capire quel che stava per succedere. E non ci ha pensato due volte. Ha fatto scendere dallo scooter la moglie, poi ha affiancato il terrorista e lo ha aggredito.