Nizza, i sei italiani uccisi nella strage

Carla Gaveglio, casalinga 47enne di Piasco, in provincia di Cuneo, si trovava sulla Promenade des Anglais insieme alla figlia Matilde, di 14 anni, rimasta ferita e ancora ricoverata in ospedale, ma in buone condizioni. Era stata proprio la ragazzina a vedere la donna per ultima, mentre alcuni medici francesi la caricavano in ambulanza.