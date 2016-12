Estate 2016, la paura ridisegna le mappe del turismo

Gli attacchi terroristici e le crisi internazionali costringono i tour operator a ridisegnare le mappe del turismo . L'estate 2016 sarà ricordata per il considerevole calo di richieste di viaggi all'estero : 50% in meno rispetto agli anni precedenti. Secondo una ricerca di Coldiretti, inoltre, la paura condiziona la scelta per le vacanze anche degli italiani : uno su quattro ripensa alla destinazione delle ferie e si sale al 41% tra gli under 24. Ma Sicilia e Spagna resistono al terrore.

Sicilia al topIn ascesa anche la domanda per le vacanze in Italia. Molti connazionali rimangono in patria e gli stranieri dimostrano di apprezzare sempre di più spiagge e montagne della penisola. In queste condizioni, la Sicilia insieme alla Calabria potrebbero trasformarsi in tappe quasi obbligate, figurando nella lista delle nuove rotte preferite dai viaggiatori. Nell'isola i segnali sono confortanti: l'aeroporto di Palermo ha registrato nel primo semestre del 2016 un incremento di passeggeri, nazionali e non, del 13,2% e un aumento di voli dell'8,6%.