Attacco Nizza, la Farnesina agli italiani: "Evitare gli spostamenti"

Dopo quanto accaduto a Nizza, la Farnesina "invita i connazionali presenti in città ad evitare spostamenti e a seguire le indicazioni delle autorità locali". L'avviso è pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri, in cui si specifica che per emergenze si può contattare il Consolato Generale d'Italia a Nizza al n. 0033 (0) 768054804. Anche le autorità francesi hanno attivato un numero telefonico per l'emergenza: +33 (0) 1 43175646.