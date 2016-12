Trent'anni dopo Greenpeace ricorda l'affondamento della Rainbow Warrior

La Rainbow Warrior era ancorata al porto di Auckland, in procinto di guidare una flottiglia di protesta contro gli esperimenti nucleari francesi nell'atollo di Mururoa. Nelle settimane precedenti aveva aiutato circa 350 persone della comunità di Rongelap a spostarsi sull'isola di Mejato dalle proprie isole di origine contaminate dai test atomici . Ma la Rainbow Warrior non lasciò mai il porto neozelandese. Verso la mezzanotte del 10 luglio due agenti dei servizi segreti francesi fecero esplodere sott'acqua due bombe che distrussero la nave, uccidendo Fernando Pereira, 35enne fotografo olandese di origini portoghesi, attivista di Greenpeace e padre di due bambini. Non essendo più in grado di navigare, la nave fu trainata in una località chiamata Matauri Bay, dove venne definitivamente affondata, con l'obiettivo di diventare un rifugio per pesci e altri organismi marini.

"A distanza di trent'anni la Rainbow Warrior è ancora lì, sott'acqua, a testimonianza di un evento che ha segnato per sempre la storia di Greenpeace. Il ricordo di Fernando e di quanto è successo allora è sempre vivo e ci sprona a continuare con determinazione le nostre battaglie non violente in difesa del pianeta" dichiara il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio. "Commemoriamo il trentesimo anniversario dell'affondamento della Rainbow Warrior celebrando il coraggio: non solo quello di Fernando Pereira, quello dei nostri attivisti, ma anche di tutte le persone che ogni giorno decidono di spendersi per un mondo più giusto, equo e sostenibile