Settanta anni fa il primo kamikaze

Il 21 ottobre del 1944, nel pieno della battaglia di Leyte, nelle Filippine, comparve il primo attacco "kamikaze" degli aviatori giapponesi che sacrificarono la loro vita per "l'Imperatore e l'Impero". Era, nel significato letterale, il "vento divino" che avrebbe dovuto annientare i nemici come accadde con il tifone che nel 1281 spazzò via la flotta d'invasione mongola pronta a colpire da ovest il Giappone, dando il via al mito della inviolabilità del "sacro suolo" nipponico.