Seconda guerra mondiale, quando erano Siria ed Egitto ad accogliere gli europei

Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 1 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 2 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 3 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 4 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 5 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 6 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 7 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 8 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 9 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 10 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 11 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 12 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 13 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 14 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 15 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 16 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 17 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 18 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 19 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria 20 di 20 IPA IPA Le foto storiche dei rifugiati europei in Egitto e in Siria leggi dopo slideshow ingrandisci

Una serie di fotografie scattate nel centro di accoglienza di El Shatt, in Egitto, mostrano masse di giovani e adulti impegnati in attività artistiche, lavori o durante le visite mediche. In alcuni campi, i profughi europei erano infatti tenuti a lavorare. Ad Aleppo e Nuseirat, per esempio, i rifugiati venivano incoraggiati, ma non obbligati, a prestare servizio in qualità di cuochi, addetti alle pulizie, falegnami e calzolai.



Nel 1944, i funzionari che hanno lavorato per il Merra hanno pubblicato relazioni sulle condizioni nei campi mediorientali, per molti versi vicine a quelle in cui versano i profughi odierni. I cittadini europei ospitati provenivano in gran parte da Bulgaria, Croazia, Grecia e Jugoslavia. Al loro arrivo in Egitto, Palestina e Siria, i rifugiati venivano registrati e provvisti di carte d'identità che riportavano anche informazioni sull'istruzione e sulle attitudini.



Il passo successivo era quello delle visite mediche, che potevano anche ripetersi per molti giorni di seguito come nel caso dei greci provenienti dalle isole del Dodecanneso. Una volta dichiarati "abili e sani", gli europei venivano smistati in diverse aree del campo. Le restrizioni erano ovviamente numerose, anche se talvolta veniva permesso ai rifugiati (che avevano qualche soldo in tasca) di recarsi nei centri urbani più vicini per acquistare prodotti nei negozi o andare al cinema