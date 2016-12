Macerie, desolazione, cadaveri, i corpi impolverati dei sopravvissuti: si vede questo nelle fotografie scattate immediatamente dopo lo scoppio della bomba atomica a Nagasaki, in quel terribile 9 agosto 1945 , e subito sequestrate dai soldati americani per il loro contentuto . A più di settant'anni di distanza, gli scatti realizzati dal fotografo militare giapponese Yosuke Yamahata sono stati rivelati al mondo e saranno vendute dalla casa d'aste americana "RR Auctions", per un valore stimato attorno ai 40mila dollari .

Yamahata fu incaricato di documentare l'orrore dell'atomica appena dodici ore dopo l'esplosione. In tutto furono 250 le fotografie scattate e raccolte in un album. La casa d'aste americana le ha descritto in questo modo: "Le fotografie di Yamahata mostrano l'immensa distruzione degli edifici, dei veicoli e del popolo di Nagasaki. Sono state inserite due delle immagini più famose scattate dal fotografo: la madre che allatta al seno il figlio, apparsa su Life nel 1952, e una di un ragazzino che tiene una palla di riso in mano, copertina del suo volume Atomized Nagasaki".



Il 9 agosto 1945, a sole 72 ore dal primo bombardamento su Hiroshima, l'ordigno denominato "Fat Man" sconvolse per sempre la città e la storia di Nagasaki. Il bersaglio originario era Kokura, uno dei principali arsenali navali del Giappone, ma le avverse condizioni meteorologiche indussero il pilota del B-29 "Bockstar" a modificare i piani.