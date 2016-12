La costruzione del Canale di Panama, l'impresa "rivive" nelle foto dell'epoca

Imboccando il Canale di Panama le navi poterono finalmente evitare la circumnavigazione del Sudamerica. Per passare dall'Atlantico al Pacifico, e viceversa, le uniche vie d'acqua precedentemente percorribili erano il Canale di Drake o l'impervio Stretto di Magellano.



Il primo a credere nel "sogno" fu Ulysses Grant. Nel 1869, il presidente degli Stati Uniti ordinò una spedizione in America Centrale con lo scopo di verificare la possibilità creare una via di comunicazione tra i due oceani. I lavori furono "colossali", poiché in alcune zone l'altitudine raggiungeva i 160 metri: per ridurre il dislivello prima a 50 metri e poi a 26 metri, furono asportati quasi 80 milioni di metri cubi di roccia.



L'intervento degli Stati Uniti - L'opera si bloccò per difficoltà di natura finanziaria e tecnica, tra cui l'assenza di chiuse nel piano iniziale. Dopo un fallito tentativo francese, nel 1904 subentrarono gli Stati Uniti, che optarono per la realizzazione di un canale a chiuse che si sarebbe elevato fino ai 26 metri rimasti, consentendo alle navi di superare questo dislivello.



I lavori di ampliamento - Attualmente il Canale è lungo 81,1 km compresi i prolungamenti in mare e ha una profondità massima di 12 metri. Il complesso è costituito da due impianti, uno per la risalita e l'altro per la discesa. Dopo cinque anni di studi, nel 2006 i panamensi hanno votato "sì" a un referendum per raddoppiare la capacità del Canale, permettendo il passaggio di navi più voluminose. I lavori dovrebbero concludersi nel 2016. Il costo complessivo è stato stimato intorno ai 5,2 miliardi di dollari.