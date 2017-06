Infanzia rubata, le foto dei lavoratori minorili in America prima del 1924

In fabbrica, nei campi, nelle stalle o per strada: fino ai primi decenni del Novecento non era raro vedere bambini lavorare con indosso la tuta da operaio o la tenuta da contadino. Un fenomeno diffuso in tutto il mondo, ma che nel Nuovo Mondo, in particolare negli Stati Uniti, ha forse suscitato sdegno ed indignazione più che altrove. La piaga dello sfruttamento del lavoro minorile venne formalmente bandita soltanto nel 1924 dalla Società delle Nazioni, che adottò la Convenzione di Ginevra.