Il 9 ottobre 1967 moriva Ernesto Guevara e nasceva il mito del "Che"

11:39 - Il 9 ottobre del 1967 veniva ucciso dalle dall'esercito boliviano (aiutato dalle forze speciali americane e la Cia) Ernesto Guevara de la Serna, più noto come Che Guevara. Il Che, come lo ricordano tutti, è stato probabilmente il più famoso guerrigliero rivoluzionario della storia. La sua faccia è un'icona, le sue frasi dei motti di battaglia. Assieme a Fidel Castro riuscì a portare a termine la rivoluzione cubana.

Che Guevara era nato in Argentina, a Rosario, nel 1928 da una famiglia borghese. Nonostante una forma acuta di asma ha sempre svolto attività sportiva, specialmente il rugby. Di grande intelligenza (nota anche la sua passione per gli scacchi) amava gli studi e la poesia. Arrivò a laurearsi in medicina nel 1953. Ma il suo animo spingeva verso l'avventura. Nel 1951 si prese un periodo sabbatico e partì con la sua motocicletta per visitare l'america Centrale e del Sud. In questo viaggio conobbe la povertà e abbracciò le idee marxiste.



