II Guerra Mondiale, la fondamentale (e sconosciuta) sconfitta a Dieppe

11:01 - Tutti ricodano lo sbarco in Normandia, che il 6 giugno del 1944 permise agli Alleati di aprire un secondo fronte per combattere la minaccia nazista in Europa. Ma fondamentale anche se fallimentare fu il cosiddetto raid su Dieppe, avvenuto circa due anni prima, il 19 agosto 1942. La sua importanza fu cruciale perché permise alle forze alleate di imparare nozioni preziose sulle successive operazioni anfibie per l'invasione dell'Europa.





