Hillary Clinton, dal tailleur pantalone al cerchietto: la corsa per la Casa Bianca

07:21 - Hillary Clinton è uscita dall'ombra dell'ingombrante marito Bill Clinton fino a farsi strada per essere in corsa, per la seconda volta, alla Casa Bianca. Nel 2008 venne sconfitta alle primarie democratiche da Barack Obama e dalla voglia di cambiamento che pervadeva l'America di allora. Ma adesso la Clinton ci riprova e punta a essere la prima donna "Commander in Chief" degli Stati Uniti. E, per prepararsi al meglio, ha deciso un cambio di look, presentandosi agli elettori come una donna "normale" che sceglie uno stile low profile.

Mai avrebbe immaginato di diventare first lady e, in meno di 40 anni, di ricoprire l'incarico di senatrice e poi di segretario di Stato. Trasformatasi da moglie americana a leader del partito democratico, l'attivista per i diritti delle donne punta ora sul classico tailleur pantalone e sul ritorno del cerchietto tra i capelli. E' con la semplicità che vuole convincere gli americani, dedicandosi ai loro bisogni senza perdere tempo con uno stile troppo ricercato.



Chi la conosce bene parla di una donna non solo molto determinata e con una grande forza di volontà, ma dotata anche di enorme ambizione e di un forte spirito di indipendenza, a costo di andare contro tutto e tutti. Quella forza che l'ha portata a tanti successi e che l'ha aiutata a uscir fuori alla grande dai momenti più duri della sua vita, dallo scandalo Lewinsky alla sconfitta alle primarie del 2008.