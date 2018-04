Gb, la Royal Air Force compie cento anni

La Royal Air Force compie cento anni IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Raf conobbe una rapida espansione nella seconda parte degli Anni Trenta. All'alba dei Quaranta, le forze aeree degli Stati del Commonwealth formarono e addestrarono gli "Squadroni dell'Articolo XV", poi posti sotto il controllo della Royal Air Force. Nelle loro fila furono annoverati anche molti esiliati dai Paesi dell'Europa occupata.



Nella Battaglia d'Inghilterra, nella tarda estate del 1940, la Raf difese i cieli della Gran Bretagna contro la tedesca Luftwaffe, aiutando a sventare i piani di Hitler per l'invasione della Gran Bretagna. "Mai, nel campo dei conflitti umani, così tanti dovettero così tanto a così pochi", avrebbe affermato il primo ministro Winston Churchill in un famoso discorso alla House of Commons il 20 agosto 1940.



Più che l'azione di difesa della patria, però, la Raf compì il suo maggiore sforzo nella campagna di bombardamento contro la Germania messa in atto dal Comando Bombardieri (il Bomber Command). Gli attacchi inglesi, inaugurati fin dai primi giorni del conflitto, divennero sempre più devastanti dal 1942 assieme alla crescente disponibilità di nuove tecnologie.



Durante gli anni della Guerra Fredda, il ruolo principale della Royal Air Force fu quello di difendere il continente europeo contro potenziali attacchi da parte dell'Unione Sovietica. Successivamente l'aviazione britannica fu impegnata in operazioni su larga scala come la Guerra della Falkland contro l'Argentina, il conflitto del Kosovo, l'invasione del 2001 dell'Afghanistan e quella dell'Iraq del 2003.