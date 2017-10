Le foto a colori mai viste della Seconda guerra mondiale in Gran Bretagna

Da un lattaio che effettua il suo giro di consegne camminando tra le macerie a un gruppo di gentlemen che consultano libri in una biblioteca devastata e scoperchiata: sono i soggetti di una serie di fotografie a colori scattate in Gran Bretagna durante la Seconda guerra mondiale. Gli scatti, trattati con la tecnica della fotocromia da un elettricista gallese di nome Royston Leonard, risalgono al 1940, anno in cui Londra conobbe la potenza distruttiva dei bombardamenti tedeschi. Dalle immagini emerge la forza e la volontà di non arrendersi dei britannici: uno scatto mostra ad esempio gruppi e famiglie sorridenti nonostante fossero ammassati in un tunnel della metropolitana londinese la notte di Natale.