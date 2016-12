Da uomo a donna, 62 anni fa il primo cambio di sesso "ufficiale"

17:44 - Una bomba mediatica, col titolo "Ex soldato diventa una bella bionda", il New York Daily News mise in prima pagina la foto di Christine Jorgensen, primo caso non nascosto di cambio di sesso. Christine, nata George William Jorgensen Jr. (New York, 30 maggio 1926 – San Clemente, 3 maggio 1989), è stata la prima persona a sottoporsi con successo a un'operazione chirurgica per il cambio di sesso in Danimarca. In realtà non era affatto il primo caso (operazioni chirurgiche di vaginoplastica erano state eseguite fin dal 1930), ma Christine divenne una volonterosa portavoce di transessuali e transgender.





