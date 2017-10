Cento anni fa fu fucilata Mata Hari, la spia che danzava senza veli

La leggendaria vita di Mata HariMargaretha Geertruida Zelle, in arte Mata Hari, nasceva a Leeuwarden il 7 agosto 1876, unica femmina dei quattro figli dei coniugi Adam Zelle e Antje van der Meulen. Già a scuola veniva notata per la sua fisicità diversa dalle altre sue compagne: altezza 1,78, pelle scura, capelli e occhi neri. Aveva 13 anni quando i suoi genitori si separarono. La madre morì subito dopo e Mata finì a studiare da uno zio a L'Aia. Per fuggire al suo controllo rispose all'annuncio di un ufficiale, il capitano Rudolph Mac Leod, di stanza nelle colonie d'Indonesia, dove si era però ammalato, che cercava moglie ad Amsterdam. Si sposarono e nel 1896 nacque il figlio Norman John. Subito dopo il capitano venne richiamato in servizio e la famiglia s'imbarcò per Giava. Nel 1898 nacque Jeanne Louise (morta nel 1919) detta Non, in malese Nonah, "piccola". Ma in casa c'era l'inferno: la coppia litigava per la gelosia del marito divenuto alcolista. Mata, nel frattempo, s'innamorò delle danze orientali a Sumatra, dove il capitano venne trasferito con la famiglia. Intanto alla coppia arrivò il colpo di grazia con la morte del figlio Norman avvelenato da una medicina somministrata dalla domestica per vendicare il marito punito del comandante. Dopo il tragico evento la famiglia tornò a Giava dove Matha s'ammalò di tifo. Rientrarono in Europa e suo marito raggiunta la pensione volle separarsi togliendole l'affidamento della figlia. Mata decise allora di tentare la fortuna a Parigi.