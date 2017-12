Centʼanni fa la liberazione di Gerusalemme: lʼentrata in città del generale Allenby IPA 1 di 17 IPA 2 di 17 IPA 3 di 17 IPA 4 di 17 IPA 5 di 17 IPA 6 di 17 IPA 7 di 17 IPA 8 di 17 IPA 9 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La proclamazione fu diffusa in inglese, ebraico e arabo, a testimonianza del fatto - come lo stesso Allenby ebbe modo di scrivere - che l'Inghilterra "avrebbe rispettato i diritti di tutti i cittadini", inclusi i circa 50mila ebrei presenti all'epoca. Una netta minoranza considerando che nella regione risiedeva circa mezzo milione di arabi.



"Entrai nella città ufficialmente a mezzogiorno, l'11 dicembre, con alcuni uomini del mio staff, i comandanti del distaccamento francese e italiano (...) La popolazione mi ricevette con gioia", si legge nelle memorie di Allenby. Appena un mese prima, il 7 novembre, i suoi uomini avevano liberato Gaza. Quella che è passata alla storia come la Campagna del Sinai e della Palestina sarebbe finita però un anno dopo, alla fine dell'ottobre 2018 con la capitolazione della Bulgaria e la firma dell'Armistizio di Mudros. Dopo 600 anni, il dominio ottomano sul Vicino Oriente era giunto al termine.



Nel 1917 il primo conflitto mondiale era ancora in corso in Europa e Allenby venne anche impiegato sul fronte occidentale per contrastare l'offensiva tedesca. Ad aprile gli Stati Uniti erano entrati in guerra con gli Alleati. Un evento fondamentale per le sorti della guerra tanto in Europa quanto in Medio Oriente.



In quei giorni, infatti, due giovani ebrei palestinesi partirono per l'America allo scopo di reclutare ebrei americani nella Jewish Legion (la Legione ebraica) per la liberazione della Palestina del nord e, dopo la fine della guerra, per trasferirsi ad abitare nella regione come pionieri. I loro nomi sono David Ben-Gurion e Yitzhak Ben-Zvi, e qualche decennio dopo sarebbero diventati rispettivamente il primo e il secondo presidente della storia dello Stato d'Israele.