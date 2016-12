tgcom24amarcord, quando i bimbi giocavano con le maschere antigas

Tra il 1939 e il 1945 l'Europa affronta il più grande conflitto bellico: la Seconda Guerra Mondiale. Sotto la minaccia dei nazisti, diverse capitali europee vivevano costantemente con la paura di un imminente attacco con armi chimiche. Per questo la popolazione andava in giro con le maschere anti gas. Soprattutto i bambini. E viaggiando nell'archivio storico dell'agenzia Getty ecco spuntare quelle foto. Immagini che fanno anche sorridere, amaramente, e soprattutto riflettere pensando ai giorni nostri. A conflitti come in Iraq o in Siria dove queste armi, bandite dalla convenzione di Ginevra, sono ancora usate.