Difficile descrivere a parole la vita di un grande uomo, spesso è più facile raccontarla per immagini. Tgcom24 propone una breve raccolta di momenti della straordinaria esistenza di Nelson Mandela, immortalata dai più importanti fotoreporter dell'agenzia Associated Press. L'omaggio cade proprio il 18 luglio 2018, nel giorno in cui il leader antiapartheid, morto a 95 anni il 5 dicembre 2013, avrebbe spento 100 candeline