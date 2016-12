Un uomo per il quale "il mondo intero avrà grande gratitudine per sempre". Con queste parole il presidente sudafricano Jacob Zuma ha annunciato in un discorso televisivo la scomparsa di Nelson Mandela. L'eroe della lotta contro l'apartheid è morto a 95 anni a Johannesburg nella sua casa dopo una lunga malattia. Ventisette anni in carcere, premio Nobel per la pace nel 1993, Mandela ha fatto della riconciliazione il filo rosso della sua vita.

18:41 Marino: dedicheremo una via di roma a Mandela

"Nelson Mandela è cittadino onorario di Roma dal 1983. Per ricordarlo gli dedicheremo una via, una piazza o un parco. Ne parleremo in una delle prossime giunte". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino.

17:51 Obama la settimana prossima in Sudafrica

Il presidente americano, Barack Obama, si recherà la settimana prossima in Sudafrica per partecipare agli eventi in memoria di Nelson Mandela. Lo afferma la Casa Bianca.

17:23 Dilma Rousseff: "Il Brasile si inchina"

"Il Brasile e il popolo brasiliano si inchinano davanti alla sua memoria": così, nel ricordo di Nelson Mandela, la presidente del Dilma Rousseff ha aperto a Costa do Sauipe la cerimonia del sorteggio dei Mondiali 2014, invitando tutti gli ospiti a un minuto di silenzio.

17:02 Onu, bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta anche al Palazzo di Vetro di New York in memoria di Nelson Mandela. Il vessillo dell'Onu è stato abbassato per ricordare la morte dell'ex leader sudafricano, che il segretario generale Ban Ki-moon ha definito "fonte di ispirazione per l'umanità".

16:41 Foto in prima pagina sull'Osservatore Romano

Anche il Vaticano rende omaggio a Nelson Mandela. La foto di un sorridente Madiba domina la prima pagina dell'Osservatore Romano, che nell'edizione di sabato riserva un ricordo dell'ex presidente sudafricano. "L'esempio del presidente", titola il quotidiano della Santa Sede, riportando il messaggio di cordoglio di papa Francesco.

15:31 Usa: "Ha ispirato tutti a essere migliori"

"La sua saggezza e il suo perdono erano così formidabili da cambiare il mondo", ha affermato il vicepresidente americano in un messaggio di condoglianze per la morte di Nelson Mandela. "Prima il suo coraggio e poi il suo perdono hanno ispirato tutti noi, sfidandoci ad essere migliori", ha affermato ancora Biden in un messaggio diffuso dalla Casa Bianca, in cui ricorda anche che Mandela una volta disse: "Una buona testa e un cuore buono sono sempre una combinazione formidabile". "Questo è un mondo migliore perché c'era Mandela", afferma infine il vicepresidente Usa.

15:02 Obama a Zuma: raccogliere eredità Mandela

Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato il presidente sudafricano, Jacob Zuma, per esprimergli le condoglianze e il dolore per la scomparsa di Nelson Mandela la cui eredità - ha detto Obama - deve essere raccolta "per promuovere l'uguaglianza e costruire un mondo più giusto e più prospero".

14:30 Amnesty International: "Ha cambiato il mondo"

"Nelson Mandela è stato un leader mondiale che ha rifiutato di accettare l'ingiustizia. Il suo coraggio ha contribuito a cambiare il mondo intero. Il suo impegno per i diritti umani è stato riflesso nella sua instancabile determinazione a sconfiggere la disuguaglianza razziale durante l'apartheid, seguita dalla sua azione di vitale importanza per combattere l'Aids in Sudafrica". E' ciò che ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International. Nel novembre 2006, Amnesty International proclamò Nelson Mandela "Ambasciatore della coscienza", riconoscendone l'impegno decennale contro le violazioni dei diritti umani non solo in Sudafrica ma nel mondo intero.

14:26 I funerali saranno celebrati il 15

I funerali solenni di Nelson Mandela si celebreranno domenica 15 dicembre a Qunu. Lo ha annunciato il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma.

14:13 Pisapia: "Grande eredità per i giovani"

"Ha lottato per un mondo più giusto, per abbattere il muro delle discriminazioni, per restituire alle persone la dignità. Nelson Mandela ci ha insegnato il vero significato della parola rispetto. Ci ha lasciato un'eredità pesante che tutti noi abbiamo il compito di trasmettere alle future generazioni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ricordando Nelson Mandela.

13:19 I leader africani ricordano Mandela

Omaggio all'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, all'apertura del grande vertice sulla pace e la sicurezza in Africa, in programma questo pomeriggio a Parigi, con la partecipazione di una quarantina di capi di Stato e di governo africani. Hollande e il ministro degli Esteri sudafricana, Maitè Mashabane, ricorderanno il primo presidente nero del Sudafrica, con le delegazioni dei 53 Paesi rappresentati - solo lo Zimbabwe manca all'appello - che osserveranno un minuto di silenzio.

12:21 Papa Francesco: Mandela esempio di dignità umana

"L'esempio" di Mandela ispiri "generazioni di sudafricani a mettere la giustizia e il bene comune avanti nelle loro aspirazioni politiche". Così il Papa in un telegramma in cui di Mandela ricorda "l'impegno nel promuovere la dignità umana di tutti i cittadini" e un nuovo Sudafrica basato sulla "non-violenza e la riconciliazione".

12:13 Un arcobaleno per ricordare Mandela

Per ricordare Nelson Mandela il sito di Palazzo Chigi (www.governo.it) aggiunge un arcobaleno, simbolo del Sudafrica, al simbolo della Repubblica Italiana. Sul sito del governo anche la lettera di Enrico Letta al presidente sudafricano Jacob Zuma e una foto in bianco e nero di Mandela.

12:04 Berlusconi: "Un eroe della libertà"

"Nelson Mandela è un eroe della libertà. Il suo insegnamento, la sua testimonianza, la sua forza d'animo capace di non arrendersi mai anche quando le forze del male sembravano essere imbattibili, sono e saranno un esempio per tutti noi". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Mi auguro che molti, tra coloro che in queste ore ne tessono le lodi, imparino a praticare quella riconciliazione nella verità e nel rispetto reciproco che è stato il suo più grande merito e la sua più grande vittoria".

11:51 Gullit: suo esempio per tutti

"E' una grande perdita, di un grande uomo. Sono così orgoglioso di avere condiviso alcuni dei momenti con lui. Grazie 'Madiba' per essere stato con noi, averci insegnato ad amare e rispettare il prossimo". E' quanto scrive Ruud Gullit sul proprio profilo Twitter. Il 'Tulipano nero', ex attaccante di Milan e Sampdoria, nel 1988, dediò il proprio Pallone d'Oro all'ex presidente sudafricano.