25 marzo 2015 Il dolore di Haltern, la cittadina tedesca che ha perso 16 studenti: "Oggi siamo soli" Assistenza degli psicologi per i genitori delle vittime. Morti anche due insegnanti. Gli studenti morti avevano "vinto" il viaggio, essendo stati estratti a sorte. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:54 - A bordo del volo Germanwings precipitato nel Sud della Francia c'era anche una scolaresca della città tedesca di Haltern, nel Nordreno-Vestfalia. Il gruppo era composto da 16 studenti e due insegnanti. Tornavano a casa dopo una settimana in Spagna, per un progetto di scambio interculturale: un'esperienza molto diffusa in Germania. All'aeroporto di Barcellona, gli studenti erano stati accompagnati dalle famiglie che li avevano ospitati per una settimana.

Un cartello appeso al tavolo da ping pong all'ingresso della scuola ricorda i compagni. "Ieri eravamo tanti, oggi noi siamo soli", si legge. Stamani i ragazzi del ginnasio sono comunque entrati nelle loro classi, per affrontare una giornata difficilissima.



Le vittime avevano "vinto" il viaggio - Ironia della sorte, i sedici ragazzi erano stati estratti a sorte tra i tanti coetanei del liceo Joseph Koenig di Haltern am See per il viaggio studio organizzato in Spagna, ha rivelato il preside dell'istituto. Viste le tante richieste, l'istituto europeo aveva deciso di organizzare un'estrazione. Che poi purtroppo è risultata fatale per i vincitori. "Al momento non so se organizzeremo altri viaggi di scambio linguistico e culturale", ha confidato il preside. "Abbiate comprensione: sono ancora sconvolto", ha aggiunto



"E' il dolore più grande della storia della nostra città" ha commentato il sindaco di Haltern, Bodo Kimpel, che in conferenza stampa ha confermato la notizia. Quando le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare per il paese, nell'istituto tedesco, le lezioni sono state subito sospese. "Ma la scuola non si fermerà - ha aggiunto -, ovviamente non si terranno lezioni ordinarie, ma si parlerà con i ragazzi di quello che è accaduto".



I genitori degli studenti deceduti stanno ricevendo l'assistenza degli psicologi. "I ragazzi erano di ritorno da una settimana in Spagna dove avevano trascorso un bel periodo. Quello che è accaduto è tragico e terribilmente triste e ci lascia senza parole", ha commentato la ministra dell'istruzione del Land Sylvia Loehrmann.