Germanwings, le nuove immagini dei resti dell'aereo precipitato sulle Alpi francesi

16:37 - Il ministero dell'Interno francese ha diffuso nuove immagini delle operazioni di recupero dei resti dell'Airbus 320 della compagnia Germanwings precipitato sulle Alpi con 150 persone a bordo. I tecnici si muovono tra i pezzi della carlinga del velivolo: visibile parte della fusoliera con i colori della livrea, una gomma e parte del carrello. Mentre continuano le ricerche della seconda scatola nera, le autorità francesi hanno dichiarato che non ci sono più corpi nella zone dell'incidente. In queste ore venti militari alpini sono saliti con le loro squadre per recuperare gli effetti personali.