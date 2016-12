Germanwings, la Procura: "Andreas Lubitz temeva di diventare cieco"

Il procuratore ha riferito sulle paure del co-pilota dopo aver incontrato le famiglie delle vittime a Parigi.



Alcuni dei medici consultati dal giovane ritenevano che non fosse più in condizioni di volare, sempre secondo quanto riferito da Robin. Solo nel mese precedente alla tragedia Lubitz aveva chiesto il parere di sette dottori, incluse tre sedute dallo psichiatra. Alcuni lo ritenevano psicologicamente instabile, se non addirittura inadatto a volare: "Purtroppo non lo hanno comunicato a causa delle norme sulla segretezza medica".