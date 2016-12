Airbus A320, l'ingresso nella cabina è possibile solo con l'ok dall'interno

12:16 - La porta blindata della cabina di pilotaggio dell'Airbus A320 è dotata di un meccanismo di sicurezza che ne permette l'apertura automatica in caso di emergenza, ma se dall'interno l'accesso viene negato non c'è modo di aprirla: lo ha spiegato un pilota che ha volato su questo tipo di aerei per sei anni.

Normalmente, ha sottolineato il pilota all'agenzia di stampa AP, se qualcuno vuole entrare nella cabina di pilotaggio richiede l'accesso e attraverso una videocamera il pilota (o il copilota) decide se consentire l'ingresso o meno. Se invece dalla cabina non arriva nessuna risposta, un membro dell'equipaggio può digitare un codice segreto di emergenza richiedendo l'accesso.



Se non c'è ancora una risposta, la porta si apre automaticamente dopo 30 secondi. Se tuttavia la persona nella cabina di pilotaggio nega l'accesso la porta blindata rimane chiusa, ha rivelato il pilota, che ha preferito mantenere l'anonimato.



Il pilota ha aggiunto che le compagnie aeree europee, a differenza di quelle americane, non sono obbligate ad avere sempre due persone nella cabina di pilotaggio. In questo caso, se il pilota o il copilota si assentono temporaneamente il regolamento prevede che il loro posto sia preso da un assistente di volo.