Spazio, rinviato per maltempo lancio del satellite Sentinel 1B

Nuovo rinvio di 24 ore per maltempo per il satellite Sentinel 1B. Un nuovo tentativo di lancio è in programma per le 23,02 di domenica 24 aprile. Le cattive condizioni meteorologiche hanno costretto ancora a interrompere il conto alla rovescia nella base europea di Kourou (Guyana Francese). Il satellite Sentinel 1B fa parte del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.