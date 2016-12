Spazio,rinviato lancio cargo Cygnus

Rinviato per la terza volta il lancio del cargo Cygnus, destinato a portare rifornimenti alla stazione spaziale. Il lancio è rinviato a domenica 6 dicembre alle 22,44 (ora italiana), per le raffiche di vento che a Cape Canaveral sono oltre i limiti considerati sicuri per lanciare il razzo Atlas V. La Nasa, a differenza degli altri giorni, non ha voluto neanche tentare perché la situazione meteo andava peggiorando.