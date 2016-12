Spazio, razzo russo si schianta

11:40 - Nuovo fallimento dell'industria spaziale russa, a due settimane da quello del cargo Progress per la Iss. Il terzo stadio del razzo vettore Proton-M non è riuscito a mettere in orbita un satellite messicano e si è schiantato in Siberia poco dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur. Lo riferisce l'agenzia di stampa Interfax. L'incidente è avvenuto a 160 chilometri di altitudine.

La causa dell'incidente non è ancora stata accertata ma un responsabile di Roskosmos, l'agenzia spaziale russa, ha preannunciato la sospensione di tutti i lanci di questo tipo finché non saranno chiari i motivi del malfunzionamento.



L'ormai perduto satellite MexSat-1, del peso di 5,4 tonnellate, era stato costruito per il governo messicano dalla Boeing. Il suo lancio, previsto inizialmente per il 29 aprile, era stato posticipato su richiesta della Boeing per ulteriori test