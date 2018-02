Spazio, media Usa: "Trump vuole privatizzare il segmento americano dell'Iss"

"La decisione di mettere fine al sostegno federale nel 2025 non significa che la stazione sarà messa fuori orbita, l'industria del settore potrebbe continuare a farla funzionare nel quadro di una futura piattaforma commerciale", si legge in un documento della Nasa pubblicato dal quotidiano.



Il piano di Trump incontrerà probabilmente una forte opposizione, soprattutto perché finora gli Stati Uniti hanno investito circa 100 miliardi di dollari. E, inoltre, perché l'Iss è stata costruita per scopi scientifici, e non per creare profitti.



"La Nasa espanderà le sue partnership internazionali e commerciali nei prossimi sette anni per continuare a garantire l'accesso umano e la presenza nell'orbita bassa della terra", si legge ancora sul Washington Post.



La richiesta dei 150 milioni di dollari per il 2019, e di ulteriori fondi negli anni successivi, mira a "consentire lo sviluppo e la maturazione di entità commerciali e competenze che garantiscano che il successore commerciale sulla Stazione spaziale internazionale sia operativo quando necessario".