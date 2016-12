Spari Tgv,Belgio: rivedere Schengen

Il premier belga, Charles Michel, all'indomani della sparatoria su un treno francese Amsterdam-Parigi, ha chiesto una consultazione con i paesi vicini per un "adattamento" degli accordi di Schengen sulla libera circolazione in Europa". In discussione "i controlli d'identità e bagagli alla luce della nuova minaccia terroristica", ha poi aggiunto il premier.